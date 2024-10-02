02 Ekim 2024, Çarşamba
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Orta Doğu savaş alarmı | Demir Kubbe çöktü! İsrail'de Fettah paniği
Orta Doğu adım adım savaşa sürükleniyor. İran, İsrail'e hipersonik füzelerle misilleme yaptı. İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldı hava üsleri hedef alındı. Netanyahu sığınağa kaçtı. Karşılıklı tehditlerle gerilim daha da yükseldi. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.