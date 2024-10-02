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Orta Doğu savaş alarmı | Demir Kubbe çöktü! İsrail'de Fettah paniği

Orta Doğu savaş alarmı | Demir Kubbe çöktü! İsrail'de Fettah paniği

Mehmet Karataş
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Giriş: 02.10.2024 09:19
Orta Doğu adım adım savaşa sürükleniyor. İran, İsrail'e hipersonik füzelerle misilleme yaptı. İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldı hava üsleri hedef alındı. Netanyahu sığınağa kaçtı. Karşılıklı tehditlerle gerilim daha da yükseldi. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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