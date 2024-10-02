02 Ekim 2024, Çarşamba
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Orta Doğu ateş çemberi! İsrail'in 2 temel hedefi ve Türkiye gerçeği
İran’ın dün gece Demir Kubbe’yi delip Tel Aviv’i vurmasının ardından Orta Doğu adeta cehennem yerine döndü. İsrail’in İran karşılık vermesi beklenirken konuşulan hedefler arasında petrol tesisleri de var. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman, İsrail'in hem kutsal saydığı torakları elinde tutmak istediğini hem de su meselesini çözmek planı olduğu içi büyük savaşa doğru gidildiğini söyledi. Derman, Kıbrıs ve Türkiye'nin de hedefte olan bölgeler arasında olduğunu belirtti.