Orman yangınlarında terör örgütü izi! Başkan Erdoğan A Haber canlı yayınında açıkladı

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, orman yangınlarında PKK terör örgütüne ait bir iz var mı? sorusuna "Bu endişeyi en başından beri taşıdık. Bunun altından bir şeyler çıktı. Tutuklananların ailesinde PKK ile iltisaklıların da olduğunu tespit ettik. Bütün polis teşkilatımız, istihbaratımız bunun incelemelerini yapıyor. Bizim ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerimizi yakanların ciğerini yakacağız. Burada canlılar yandı." ifadelerini kullandı.

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