Orgeneral Bayraktaroğlu,1’inci Ordu Komutanlığı’nda incelemede bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1’inci Ordu Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denetlemelerin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri’nde eğitimi devam eden Karargah Subaylığı ile Komuta ve Kurmay Eğitimi müdavimlerine tecrübelerini aktardı" denildi.

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