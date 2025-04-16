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Orgeneral Bayraktaroğlu,1’inci Ordu Komutanlığı’nda incelemede bulundu

Orgeneral Bayraktaroğlu,1'inci Ordu Komutanlığı'nda incelemede bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 16.04.2025 12:23
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1’inci Ordu Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denetlemelerin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri’nde eğitimi devam eden Karargah Subaylığı ile Komuta ve Kurmay Eğitimi müdavimlerine tecrübelerini aktardı" denildi.
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Orgeneral Bayraktaroğlu,1’inci Ordu Komutanlığı’nda incelemede bulundu
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