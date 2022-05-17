Önder Aksakal’dan “6’lı masa” eleştirisi: Sonuç çıkmaz!

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal güncel siyasi gelişmelerle ilgili A Haber'in sorularını yanıtladı. CHP'nin lokomotofi olduğu ''6'lı masa''dan sonuç çıkmayacağını dile getiren Aksakal, DSP, Türkiye Değişim Partisi ve Gelecek Partisi'nin ayrı bir ittifak kurabileceğini de ilk kez açıkladı.

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