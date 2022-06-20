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Önce Selman sonra NATO zirvesi! Başkan Erdoğan kritik önemde iki diplomatik temas gerçekleştirecek

A Haber
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Giriş: 20.06.2022 10:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye açısından kritik öneme sahip iki diplomatik temas gerçekleştirecek. Önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara'da ağırlayacak, ardından 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak. Ayrıntılar A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.
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