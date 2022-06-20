20 Haziran 2022, Pazartesi
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Önce Selman sonra NATO zirvesi! Başkan Erdoğan kritik önemde iki diplomatik temas gerçekleştirecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye açısından kritik öneme sahip iki diplomatik temas gerçekleştirecek. Önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara'da ağırlayacak, ardından 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak. Ayrıntılar A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.