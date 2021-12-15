Önce PKK'lılar şimdi FETÖ'cüler! Terör örgütü yandaşları işe mi alınıyor? Çarpıcı değerlendirme: Ortaya çıkan manzara dehşet verici

İBB'deki tepki çeken kadrolaşmanın belgeleri ortaya çıktı. İBB'deki terör bağlantılı isimlerin listesi her gün artıyor. Kadrolar terör örgütlerine mi emanet? Hukukçu Dr. Avukat Mehmet Sarı, Gazeteci Metin Özkan ve Gazeteci Murat Özer konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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