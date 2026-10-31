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Polonya'da yargı krizi derinleşiyor! Gözler 3 Kasım'daki kritik toplantıda
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Polonya'da yargı krizi derinleşiyor! Gözler 3 Kasım'daki kritik toplantıda

Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki arasındaki yargı atamaları anlaşmazlığı anayasal krize dönüştü. Anayasa Mahkemesi'ne seçilen 5 üyenin yemin edememesi ve mahkeme yönetimine ilişkin görevden alma kararı gerilimi artırdı. A Haber'e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, 3 Kasım'daki kritik toplantıya dikkat çekerek uzlaşma sağlanamaması hâlinde erken seçim ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti.

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