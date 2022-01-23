Önce FETÖ şimdi CHP medyası! CHP’nin kanallarında seçilmiş lidere küfür talimatı FETÖ’den mi? Sedef Kabaş'a ve sahip çıkanlara sert sözler

Son dakika haberi... CHP'nin kanalında Başkan Erdoğan'a çirkin sözler sarfeden gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili önce Radyo Televizyon Üst Kurulu, ardından da Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Önceki gece gözaltına alınan Kabaş, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek suçundan tutuklandı. Kim bu Sedef Kabaş? Muhalif medyanın küfür siyasetinin kaynağı FETÖ mü? Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner ve Gazeteci Hakkı Öcal konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundular. Metiner, Sedef Kabaş'ı ve ona destek çıkanları sert sözlerle eleştirdi.

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