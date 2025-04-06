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Ömer Çelik: Cunta eşittir CHP’dir

Ömer Çelik: Cunta eşittir CHP'dir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 15:08
Güncelleme:06.04.2025 15:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'nin 21. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada iktidara yönelik cunta benzetmesinde bulunurken konuya ilişkin AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cuntanın bir CHP geleneği olduğunun altını çizerken "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur." ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik: Cunta eşittir CHP’dir
Ömer Çelik: Cunta eşittir CHP’dir
Ömer Çelik: Cunta eşittir CHP'dir
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