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Ölü sayısı artıyor! Rusya'dan Kiev'e hipersonik füze | A Haber sıcak bölgede

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Giriş: 21.03.2022 16:12
Güncelleme:21.03.2022 16:13
Rusya - Ukrayna savaşı 26'ncı gününde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililere çağrı yaparak Mariupol şehrini sabah 05.00'a kadar teslim etmelerini istedi. Ukrayna'dan Rusya'nın bu ültimatomuna cevap geldi. Kiev'de hedef alınan AVM'de ise 8 sivil hayatını kaybetti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.
Kieve hipersonik füze KİEV'E HİPERSONİK FÜZE

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