21 Mart 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ölü sayısı artıyor! Rusya'dan Kiev'e hipersonik füze | A Haber sıcak bölgede
Rusya - Ukrayna savaşı 26'ncı gününde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililere çağrı yaparak Mariupol şehrini sabah 05.00'a kadar teslim etmelerini istedi. Ukrayna'dan Rusya'nın bu ültimatomuna cevap geldi. Kiev'de hedef alınan AVM'de ise 8 sivil hayatını kaybetti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.