Ölü sayısı artıyor! Rusya'dan Kiev'e hipersonik füze | A Haber sıcak bölgede

Rusya - Ukrayna savaşı 26'ncı gününde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililere çağrı yaparak Mariupol şehrini sabah 05.00'a kadar teslim etmelerini istedi. Ukrayna'dan Rusya'nın bu ültimatomuna cevap geldi. Kiev'de hedef alınan AVM'de ise 8 sivil hayatını kaybetti. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.

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