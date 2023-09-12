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Öğretmen adaylarına 45 dakikalık mülakat! Mülakatlar video ile kayıt altına alacak

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Giriş: 12.09.2023 09:47
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alımlarındaki mülakatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mülakatlar kalkmayacak ancak içeriği değişecek. Öğretmen adayları 45 dakikada kendilerine yöneltilen sorunun yanıtını jüri karşısında verecek ve tüm bu süreç kayıt altına alınacak.
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