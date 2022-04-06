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Öğrencilerden Ekrem İmamoğlu'na zam protestosu

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Giriş: 06.04.2022 21:48
İstanbul'da toplu toplu taşımaya yapılan yüzde 40 oranındaki zam öğrenciler tarafından protesto edildi. Çok sayıda öğrenci İstanbul'un farklı yerlerinde turnikelere giderek boş kartlarını basarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yapılan zamlar nedeniyle protesto etti. İşte o anlar...
Öğrencilerden Ekrem İmamoğlu’na zam protestosu
Öğrencilerden Ekrem İmamoğlu'na zam protestosu
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