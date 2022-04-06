Öğrencilerden Ekrem İmamoğlu’na zam protestosu

İstanbul'da toplu toplu taşımaya yapılan yüzde 40 oranındaki zam öğrenciler tarafından protesto edildi. Çok sayıda öğrenci İstanbul'un farklı yerlerinde turnikelere giderek boş kartlarını basarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yapılan zamlar nedeniyle protesto etti. İşte o anlar...