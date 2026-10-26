Muğla'nın Ula ilçesinde 80 yıllık bisiklet geleneği! 7'den 70'e herkes pedal çeviriyor

Muğla'nın Ula ilçesi, günlük yaşamda bisiklet kullanımının yaygın olması nedeniyle halk arasında "Bisiklet Cumhuriyeti" olarak anılıyor. İlçede 7'den 70'e her yaştan vatandaş, ulaşım için bisikleti tercih ediyor. Peki, bisikletin Ula'daki geçmişi nereye dayanıyor? Bisiklet kullanımı ilçede nasıl bir kültüre dönüştü? A Haber ekibi, bisikletin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu Ula'ya giderek bu köklü geleneğin izini sürdü.