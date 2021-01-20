20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Oda TV İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tazminat ödeyecek

Oda TV İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tazminat ödeyecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2021 11:36
Güncelleme:20.01.2021 11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir haberde "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtığı dava sonucunda Oda TV'den 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir haberde "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtığı dava sonucunda Oda TV'den 15 bin lira manevi tazminat kazandı.

Bakan soylu, Oda TV hakkında 10 Eylül 2018'de yayınladığı ve aralarında "Süleyman Soylu'yu üzecek gözaltılar" başlıklı haberin de yer aldığı paylaşımlar üzerine kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, iftira ve hakarete uğradığı gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi yargılama sonucunda davayı kısmen kabul etti ve internet sitesinin Soylu'ya 15 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine hükmetti.

Son dakika: Oda TV avukatının ilkesizliği gün yüzüne çıktı! SON DAKİKA: ODA TV AVUKATININ İLKESİZLİĞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI!
Avukat Mustafa Doğan İnaldan ODA TV hakkında suç duyurusu: Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz AVUKAT MUSTAFA DOĞAN İNAL'DAN ODA TV HAKKINDA SUÇ DUYURUSU: "SİZİN AHLAKSIZLIKLARINIZ, İFTİRALARINIZ ASLA BENİ KORKUTAMAZ"
Oda TVnin sapık şeyhi Fatih Nurullahın iğrenç WhatsApp mesajları ortaya çıktı ODA TV'NİN SAPIK ŞEYHİ FATİH NURULLAH'IN İĞRENÇ WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oda TV tazminat ödeyecek
Oda TV tazminat ödeyecek
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı
Başkan Erdoğan Yağmurcu'nun ailesini aradı
Başkan Erdoğan Yağmurcu'nun ailesini aradı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Irak mesajı: Terörle mücadelede çok önemli gelişmelere sebep olacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Irak mesajı: Terörle mücadelede çok önemli gelişmelere sebep olacak
Afrin'in kurtuluşunun 3.yılı
Afrin'in kurtuluşunun 3.yılı
Ankara'da DHKP-C operasyonu
Ankara'da DHKP-C operasyonu
Reform paketinin içinde neler var?
Reform paketinin içinde neler var?
Eren-2 Lice Operasyonu başladı
Eren-2 Lice Operasyonu başladı
Bilim Kurulu toplanacak!
Bilim Kurulu toplanacak!
Manolya Oktay ihmaller zincirinin kurbanı oldu
Manolya Oktay ihmaller zincirinin kurbanı oldu
Muharrem İnce'nin esas hedefi ne?
Muharrem İnce'nin esas hedefi ne?
CHP’li Engin Altay’ın komik tecavüz savunması ne anlama geliyor?
CHP’li Engin Altay’ın komik tecavüz savunması ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster