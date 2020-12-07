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Avukat Mustafa Doğan İnal'dan ODA TV hakkında suç duyurusu: "Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz"

Avukat Genel Yayın Yönetmeni ve Oda TV Sorumlu Haber Müdürü  hakkında ’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İnal “Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz. Yargı önünde hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Avukat Mustafa Doğan İnal'dan ODA TV hakkında suç duyurusu: Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz

Avukat ; Genel Yayın Yönetmeni , Oda TV Sorumlu Haber Müdürü ve Kırmızı Kedi Yayınevi yetkilileri hakkında 'na suç duyurusunda bulundu.

İNAL: SİZİN AHLAKSIZLIKLARINIZ, İFTİRALARINIZ ASLA BENİ KORKUTAMAZ"

Mustafa Doğan İnal; Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kendisi hakkında iftirada bulunulduğunu açıkladı ve "Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz. Yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

HODRİ MEYDAN!

Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; şunları söyledi:

çinde zerre bir suç unsuru, ahlak dışı bir şey olmayan, FETÖ yöntemleri ile alındığı açık bir ses kaydı ile itibarsızlaştırma sürecini yöneten, iftira atan kişi ve kurumlar ile ilgili tarafımca 12 adet tazminat davası açılmış, 4 tane de suç duyurusunda bulunulmuştur. Hodri meydan!"

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

"Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz. Yargı önünde hesaplaşacağız inşaallah, ses kaydınız yada başkaca ne gibi aşağılık iddianız varsa bekliyorum. İşte size fırsat. Hiçbir günahım yok. Elhamdulillah bu iddialarınız bağlamında."

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