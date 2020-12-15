ERSÖZ: "YASADIŞI KAYITLARIN ELDE EDİLMESİ VE YAYINLANMASI TÜRK CEZA KANUNU SUÇ"

Hüseyin Ersöz, daha önceki yazılarında ise birçok defa yasa dışı ses kayıtlarının yayınlanmasının ve mahkemede delil olarak kabul edilmesinin suç teşkil ettiğini savunmuştu.

Ersöz, 18 Ocak 2012 tarihinde Oda TV'de yayınlanan "Yasa dışı ses kayıtları mahkemeler yoluyla mı meşru hale geldi?" başlıklı köşe yazısında ses kayıtlarının medya organlarında yayınlanmasıyla, bu kayıtların mahkemelerde delil olarak kullanılmasının suç olduğunu ifade etti.