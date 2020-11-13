Oda TV'nin sapık şeyhi Fatih Nurullah'ın iğrenç WhatsApp mesajları ortaya çıktı

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Sapık Şeyh, kızı istismar ettiğini küçük kızın babası ile yaptığı telefon konuşmalarında itiraf etmiş ve kızın ailesine para teklif etmişti. Nurullah mahkemede ise kızın babasını para sızdırmak için komplo kurmakla suçlayıp, öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iftirasını atmıştı.

Bugünkü duruşmada sapık şeyhin küçük kızla arasında geçen WathsApp mesajları delil olarak mahkemeye sunulacak. İsmail Saymaz'ın haberine göre, şeyh Fatih Nurullah, küçük kızdan yaptıkları konuşmaları silmesini istiyor. 17 Mart tarihli yazışma şu şekilde: