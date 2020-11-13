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Oda TV'nin sapık şeyhi Fatih Nurullah'ın iğrenç WhatsApp mesajları ortaya çıktı

'da müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklanan sözde şeyh 'ın küçük kıza attığı mesajlar ortaya çıktı. Sapık şeyh istismar ettiği kızdan aralarındaki yazışmalarını silmesini istiyor.

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Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Oda TV'nin sapık şeyhi Fatih Nurullah'ın iğrenç WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan Şağban, bugün 1. 'nde hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada, Sapık Şeyh'in istismar ettiği 12 yaşındaki Y.A. arasındaki, bugüne dek bilinmeyen yazışmaları da mahkemeye sunulacak.

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Sapık Şeyh, kızı istismar ettiğini küçük kızın babası ile yaptığı telefon konuşmalarında itiraf etmiş ve kızın ailesine para teklif etmişti. Nurullah mahkemede ise kızın babasını para sızdırmak için komplo kurmakla suçlayıp, öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iftirasını atmıştı.

Bugünkü duruşmada sapık şeyhin küçük kızla arasında geçen WathsApp mesajları delil olarak mahkemeye sunulacak. İsmail Saymaz'ın haberine göre, şeyh , küçük kızdan yaptıkları konuşmaları silmesini istiyor. 17 Mart tarihli yazışma şu şekilde:

YAZIŞMALARIN HEPSİNİ BOŞALT E Mİ!

- Şağban: Bir daha sır açma, tamam mı?
- Y.A: Tamam
- Şağban: Rüyamda nikah görmüştüm dedi.
- Y.A: Anladım, teşekkür ederim.
- Şağban: Önemli değil, sen iyi ol, yeter
- Y.A: Allah razı olsun.

- Şağban: Ben senin ismini niye Ayşe koydum. Zuhurat olmasa yanına bile yaklaşmam. Yazışmaların hepsini boşalt e mi."

RÜYA ALEMİNDE NİKAHLANDIKLARINI SÖYLÜYOR

Yazışmada Şağban kendini (haşa) Hazreti Muhammed'e, küçük Y.A.'yı da peygamber efendimizin eşi Hazreti Ayşe'ye benzetiyor. "Zuhurat" ifadesinden kastı da rüya alemi… Küçük Y.A.'nın kendisine rüya aleminde nikahlandırıldığını söylüyor.

BİR YILLIK YAZIŞMALARI SİLDİRMİŞ

Y.A.'nın avukatı olan Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, yazışmanın bir yıllık geçmişe sahip olduğunu ve bir kısmının Şağban tarafından sildirildiğini öne sürüyor.

KÜÇÜK KIZI ��STANBUL'DA DA İSTİSMAR ETMİŞ

Burak, Y.A.'nın yalnızca Sakarya'da değil, 'da bir dergahta da istismara uğradığını savunuyor. Çocuğun mağdur edildiğinde 12'den küçük olduğunu vurgulayan Burak, cezanın 10 yıldan az olamayacağını söylüyor.

BABA F.A.'YA DAVA AÇTI, HALA TEHDİT EDİYORLAR

Bu arada Şağban'ın avukatları, istismarın kanıtı olan ses kayıtlarının basına yansıması nedeniyle baba F.A.'dan şikayetçi oldu. Baba F.A., gizliliği ihlal suçlamasıyla ifade verdi. F.A., halen tehdit edildikleri söylüyor.

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