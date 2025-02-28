Öcalan’ın çağrısı dünyada yankı buldu! Erdoğan-Trump görüşmesi süreci şekillendirecek

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütün feshi yönündeki çağrısı, Almanya, ABD ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından olumlu karşılandı. PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin elebaşı Mazlum Abdi, çağrının “Suriye’deki Kürtlerle ilgili olmadığını” ifade ederken, terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim ise Öcalan’ın açıklamalarına katıldıklarını belirtti. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağı görüşme neticesinde şekilleneceğini ifade etti. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ise çağrıya yönelik yapılan açıklamaların ABD’nin talimatları doğrultusunda gerçekleştiğini öne sürdü.

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