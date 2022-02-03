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Ocak ayı enflasyon rakamları açıkladı! Rakamlar ne ifade ediyor? Enflasyon ne zaman düşecek?

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 10:23
Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2022'nin ilk ayında enflasyon yüzde 11,10 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'a yükseldi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Dr. Tolga Dağlaroğlu, “Önümüzdeki 2-3 ay enflasyon konusunda biraz sorunlu geçecek. Yılın 2. Yarısından itibaren aşağı doğru düşüş başlayacak. Burada tabi ki en önemli nokta artan emtia fiyatları, tarımsal emtialar maalesef bizim açımızdan sorun olmaya devam ediyor.” diye konuştu.

Akademisyen Dr. Tolga Dağlaroğlu'nun açıklamaları:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları var bu konuda nisan ayında zirveyi göreceğiz. Merkez Bankası da enflasyon raporunda bunu belirtti. Önümüzdeki 2-3 ay enflasyon konusunda biraz sorunlu geçecek.

Yılın 2. Yarısından itibaren aşağı doğru düşüş başlayacak. Burada tabi ki en önemli nokta artan emtia fiyatları, tarımsal emtialar maalesef bizim açımızdan sorun olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki her yüz 10'luk artış enflasyondaki artışa etkisi yüzde 1 civarında. Yine aynı şekilde cari işlemler açığını 4 milyar dolar artırıyor.

Burada hem tarımsal emtia hem de metaller ve petrol fiyatları son derece önemli. Atılan adımlar kur tarafında bir sakinleşme oldu. 18 TL'ye giden bir kur söz konusuydu burada bir sakinleşme yaşandı. Yeni enstürümanlar her gün devreye alınıyor."

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