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O şehir İHA ve SİHA'lara ev sahipliği yapacak: Mehmetçik teröristleri oradan kalkarak avlayacak!

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Giriş: 26.11.2020 18:43
Güncelleme:26.11.2020 19:00
Türkiye ürettiği İHA ve SİHA'lar ile yurt içi ve yurt dışında yaptığı operasyonlarla başarısından dünya genelinde söz ettiriyor. Terör hedeflerini vuran İHA ve SİHA'lara ait Adana ve Van üslerinin ardından Erzurum'a da yeni bir üs kuruldu. Kalkış yapan araçlar Türkiye'nin her yerinde kullanılıyor. İHA ve SİHA'ların belirlenen hedefleri vurması Türkiye'nin hava gücüne büyük katkı sağlıyor.

Ülkemizde üretilen İHA ve SİHA'lar ile yurt içi ve yurt dışında yapılan operasyonlardaki başarı oranı her geçen gün artıyor. Adana ve Van'daki İHA ve SİHA üslerinin ardından Erzurum'a kurulan üs ile birlikte Türkiye'deki İHA/SİHA üs sayısı 3'e yükseldi. Erzurum'dan kalkış yapan araçlar Türkiye'nin her yerinde görev yapmak üzere hazır bekliyor.

GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZLERİMİZ

Özellikle terörle mücadelede önemli olan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar kısa sürede güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözleri oldu. Yeni savaş stratejisi oluşturan İHA ve SİHA'lar, Suriye, Irak'ın kuzeyi, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'da kullanılarak, Türkiye'nin bu alanda üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Ermeni General Hakobyan itiraf etti: Türkleri durdurduk sandık ama Bayraktar SİHAlara güncelleme yaptılar ERMENİ GENERAL HAKOBYAN İTİRAF ETTİ: TÜRKLERİ DURDURDUK SANDIK AMA BAYRAKTAR SİHA'LARA GÜNCELLEME YAPTILAR

Merkez üssü görüntülendi! Terör hedeflerini vuran İHA ve SİHAlar Erzurumdan havalanıyor MERKEZ ÜSSÜ GÖRÜNTÜLENDİ! TERÖR HEDEFLERİNİ VURAN İHA VE SİHA'LAR ERZURUM'DAN HAVALANIYOR

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