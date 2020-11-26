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Merkez üssü görüntülendi! Terör hedeflerini vuran İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanıyor

Doğu ve 'nde, terörle mücadelede hedefleri 'nokta atışı' ile etkisiz hale getiren polislerin yürüttüğü operasyonlarda havadaki gözleri olan insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları () 'dan havalanıyor. 'ne bağlı olarak Erzurum'da konuşlandırılan İHA ve SİHA'ların merkez üssü görüntülendi. Tamamen yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen İHA ve SİHA’lar ile yurt içinde ve dışında başarılar elde ediliyor.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Merkez üssü görüntülendi! Terör hedeflerini vuran İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanıyor

'nün 'de ve 'dan sonra yaklaşık 1 yıl önce 'da konuşlandırdığı İHA ve üssü, başta terörle mücadele olmak üzere narkotik, kaçakçılık ve trafik uygulamalarında da önemli hale geldi.

Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında kullanılan hava araçlarının iniş ve kalkış yapacağı Erzurum'daki üs aktif hale getirildi.

Özellikle terörle mücadelede önemli olan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar kısa sürede güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözleri oldu.

İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, bölgeye Erzurum semalarından gönderiliyor.

Yeni savaş stratejisi oluşturan İHA ve SİHA'lar, , 'ın kuzeyi, ve son olarak da 'da kullanılarak, Türkiye'nin bu alanda üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.


Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında kullanılan İHA ve SİHA'lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla hava gücü olarak önemli katkı sunuyor.

Türkiye'de 2016'dan itibaren kullanılmaya başlanan ve o tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde etkili olan hava araçları ile önemli başarılar elde ediliyor.

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