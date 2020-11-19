Ermeni General Hakobyan itiraf etti: Türkleri durdurduk sandık ama Bayraktar SİHA'lara güncelleme yaptılar
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Eski Genelkurmay Başkanı ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı Baş Askeri Müfettişi General Movses Hakobyan istifasının ardından itiraflarda bulundu. Movses Kabobyan yaptığı açıklamada " Rusya'nın verdiği Pole 21 elektronik harp sistemi ile SİHA'ları 4 gün boyunca durdurduk. Ancak Türkleri durdurduğumuzu düşünürken güncelleme yaparak devam ettiler" ifadelerini kullandı.
Görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Ermeni General Movses Hakobyan istifası sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRKLER SİHA'LARA GÜNCELLEME YAPTI VE DURDURAMADIK
Hakobyan yaptığı açıklamalarda Azerbaycan ile olan gerilimde Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları Rusya'nın verdiği son model elektronik harp sistemi olan Pole-21 sistemiyle 4 gün boyunca durdurduklarını ancak Türkiye'nin SİHA'lara yaptığı güncelleme ile SİHA'ları önleyemediklerini itiraf etti.
İSTİFA KARARI ALMIŞTI
44 gün süren savaş sırasında yayılan yalanların Ermenistan'da derin bir krize neden olduğuna vurgu yapan Hakobyan, "Durum nedeniyle 5 Ekim'de Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden istifa etmeye karar verdim, ancak savaşın şiddeti nedeniyle kararımı açıklamadım" ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE O SİHA'LARIN ÖZELLİKLERİ
Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayisinin en önemli adımlarından biri atıldı.
SİPARİŞ YAĞIYOR
Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2'ler, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar'a ihraç edildi. Milli SİHA'ya ilgi duyan başka ülkelerle de görüşmeler devam ediyor.
27 SAAT 3 DAKİKA KESİNTİSİZ UÇUYOR
Bayraktar TB2, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınas�� gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi.
REKOR KIRDI
Türk havacılık tarihinde 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 200 bin saatlik uçuşla Türk havacılık tarihinde bu kadar uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden ilk hava aracı unvanını da kazandı.
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