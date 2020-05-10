Nusaybin'de görevden el çektirilen polis memuruna soruşturma açıldı! Mardin Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hukuka uygun olmayarak çocukların bulunduğu bir ortamda havaya ateş açan polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. Mardin Emnyiet Müdürlüğü polis memuru ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında, “Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak; söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir” dedi.