18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2022 16:06
Dün akşam saatlerinde büyün bir üzüntüye yol açan bir haber geldi ekranlara. NTV spikerlerinden Özlem Sarıkaya Yurt bir süredir savaştığı kansere yenik düştü ve hayata ve etti. 39 yaşında hayatını kaybeden Özlem Sarıyaka Yurt İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri Özlem Sarıkaya Yurt’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı altında hasat zamanı!
Kırmızı altında hasat zamanı!
Karpuzda pancar hilesi!
Karpuzda pancar hilesi!
Eylemi planlayan 2 terörist yakalandı!
Eylemi planlayan 2 terörist yakalandı!
Fransız mahkemesinden Lafarge kararı!
Fransız mahkemesinden Lafarge kararı!
NATO’ya üyelik süreci nasıl işliyor?
NATO'ya üyelik süreci nasıl işliyor?
NTV spikeri Özlem’e son veda
NTV spikeri Özlem'e son veda
Pitbull silah sayıldı! Sahibine hapis cezası
Pitbull silah sayıldı! Sahibine hapis cezası
14 milyon çağrıya cevap
14 milyon çağrıya cevap
Flaş Atatürk Havalimanı açıklaması!
Flaş Atatürk Havalimanı açıklaması!
Kılıçdaroğlu’na SADAT tepkisi!
Kılıçdaroğlu’na SADAT tepkisi!
İBB’den İSPARK’a zam teklifi!
İBB’den İSPARK’a zam teklifi!
Muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi
Muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi
Daha Fazla Video Göster