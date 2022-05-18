18 Mayıs 2022, Çarşamba
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NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı
Dün akşam saatlerinde büyün bir üzüntüye yol açan bir haber geldi ekranlara. NTV spikerlerinden Özlem Sarıkaya Yurt bir süredir savaştığı kansere yenik düştü ve hayata ve etti. 39 yaşında hayatını kaybeden Özlem Sarıyaka Yurt İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri Özlem Sarıkaya Yurt’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.