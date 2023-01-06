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Nevşin Mengü'den 6'lı masaya 'kukla cumhurbaşkanı' tepkisi: Başka bir sistem bulun

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Giriş: 06.01.2023 17:56
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı formülünü sert sözlerle eleştirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı seçilse bile altı genel başkanın da imza yetkisi olacağı" açıklamalarına tepki gösteren Mengü, "Altılı Masa karışıklık yaratıyor; oy oranları farklı, yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacaklar? Bu biraz demokrasiye de aykırı. Başka bir sistem bulmaları lazım" diye konuştu.
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