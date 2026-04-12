Netanyahu'nun kirli propagandası çöktü: "Türkiye o masayı başlarına yıkar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, A Haber canlı yayınında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan provokatif açıklamalarına sert tepki gösterdi. Türkiye’nin bölgede barışın ve insanlık ittifakının teminatı olduğunu vurgulayan Acar, "Türkiye artık eski Türkiye değildir, herkes hesabını buna göre yapsın" mesajını vererek kirli dezenformasyon sürecine karşı kararlılık vurgusu yaptı.