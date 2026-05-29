Başkan Erdoğan'dan net mesaj: İstanbul'un fethini hala hazmedemeyen hazımsızlar var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nde “İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine” programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ayasofya'da okunan ezanı sindiremeyenler var. İstanbul’un fethini hâlâ içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerekse dışarıda buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. " dedi.