Almanya'nın en eski camisi: Schwetzingen Parkı Camisi

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan ve 18. yüzyıldan bugüne ihtişamını koruyan Schwetzingen Saray Bahçesi'ndeki tarihi cami, hem mimarisi hem de hikayesiyle görenleri büyülemeye devam ediyor. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan ve "Kızıl Cami" olarak anılan bu eşsiz yapı, her yıl binlerce turisti ağırlayarak Avrupa’nın ortasında bir kültür köprüsü kuruyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, bu büyüleyici mekanın kapılarını sizler için araladı.