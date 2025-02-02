Netanyahu Orta Doğu mesajıyla neyi ima etti? "PKK merkezli 2. İsrail devleti kurmak istiyorlar"

Netanyahu ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a düzenleyeceği ziyaret öncesi Orta Doğu'ya ilişkin "Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum." dedi. A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Netanyahu'nun bu sözlerine ilişkin "İsrail PKK'ya devlet istiyor. Orta Doğu haritasında kasıt, PKK/YPG'nin merkezinde olduğu, Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı, Türkiye'yi kapsayan ikinci bir İsrail devleti kurmaktır. Netanyahu'nun, Trump'ın karşısına koyacağı dosya budur." dedi.