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Neden İBB yerine otelde buluştular?

Neden İBB yerine otelde buluştular?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 01:31
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde gerçekleştirdiği gizli görüşmeye dair güvenlik kameralarının kapatılmasıyla ilgili otel müdürü ve güvenlik müdürü gözaltına alındı. O anlara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Peki, o gün İmamoğlu’nun kimlerle ve ne görüştüğü neden gizlendi? Soruşturma kapsamında örgütün ‘gizli kasası’ olduğu iddia edilen Murat Kapki’nin adına kayıtlı çok sayıda lüks otomobile de el konuldu. Detaylar, A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca’nın haberinde.
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Neden İBB yerine otelde buluştular?
Neden İBB yerine otelde buluştular?
Neden İBB yerine otelde buluştular?
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