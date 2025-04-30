30 Nisan 2025, Çarşamba
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Neden İBB yerine otelde buluştular?
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde gerçekleştirdiği gizli görüşmeye dair güvenlik kameralarının kapatılmasıyla ilgili otel müdürü ve güvenlik müdürü gözaltına alındı. O anlara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Peki, o gün İmamoğlu’nun kimlerle ve ne görüştüğü neden gizlendi? Soruşturma kapsamında örgütün ‘gizli kasası’ olduğu iddia edilen Murat Kapki’nin adına kayıtlı çok sayıda lüks otomobile de el konuldu. Detaylar, A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca’nın haberinde.