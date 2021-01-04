Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ son açıklamasıyla yine gündemde. Daha önce "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Başbuğ, buz kez 27 Mayıs darbesiyle ilgili konuştu. "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" dedi. İlker Başbuğ'dan yine darbe iması mı? 27 Mayıs darbesi üzerinden verilen mesaj ne anlama geliyor? Neden darbe söylemine yine sarıldılar? İlker Başbuğ ve Can Ataklı'nın tepki çeken sözleri tartışılıyor. İlker Başbuğ'un bu açıklamalarını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ son açıklamasıyla yine gündemde. Daha önce "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Başbuğ, buz kez 27 Mayıs darbesiyle ilgili konuştu. "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" dedi. İlker Başbuğ'dan yine darbe iması mı? 27 Mayıs darbesi üzerinden verilen mesaj ne anlama geliyor? Neden darbe söylemine yine sarıldılar? İlker Başbuğ ve Can Ataklı'nın tepki çeken sözleri tartışılıyor. İlker Başbuğ'un bu açıklamalarını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.