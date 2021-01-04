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Neden darbe söylemine yine sarıldılar? İlker Başbuğ'un açıklamaları ne anlama geliyor? Okan Müderrisoğlu A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 04.01.2021 15:57
Güncelleme:04.01.2021 15:58
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ son açıklamasıyla yine gündemde. Daha önce "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Başbuğ, buz kez 27 Mayıs darbesiyle ilgili konuştu. "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" dedi. İlker Başbuğ'dan yine darbe iması mı? 27 Mayıs darbesi üzerinden verilen mesaj ne anlama geliyor? Neden darbe söylemine yine sarıldılar? İlker Başbuğ ve Can Ataklı'nın tepki çeken sözleri tartışılıyor. İlker Başbuğ'un bu açıklamalarını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ son açıklamasıyla yine gündemde. Daha önce "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Başbuğ, buz kez 27 Mayıs darbesiyle ilgili konuştu. "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" dedi. İlker Başbuğ'dan yine darbe iması mı? 27 Mayıs darbesi üzerinden verilen mesaj ne anlama geliyor? Neden darbe söylemine yine sarıldılar? İlker Başbuğ ve Can Ataklı'nın tepki çeken sözleri tartışılıyor. İlker Başbuğ'un bu açıklamalarını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İlker Başbuğdan yine darbe iması mı? AK Parti ve MHPden A Haber canlı yayınında sert tepki: 15 Temmuzdan hiçbir farkı yoktur İLKER BAŞBUĞ'DAN YİNE DARBE İMASI MI? AK PARTİ VE MHP'DEN A HABER CANLI YAYININDA SERT TEPKİ: 15 TEMMUZ'DAN HİÇBİR FARKI YOKTUR
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