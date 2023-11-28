28 Kasım 2023, Salı
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Necip Hablemitoğlu davasında tanıklar dinlendi! Tanık: Tetiği çekeni biliyorum
Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Duruşmada dinlenen bir tanık, tetiği çekenin kim olduğunu bildiğini söyledi. Katili söylediği takdirde duruşma salonunda kurtulamayacağını ifade eden Tanık, "benim 2 çocuğum, bir eşim var. Bizi kim koruyacak?" diye sordu.