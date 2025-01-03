Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu

Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Sultan Ahmet Meydanı'nda malum Su Kulesi üstad konuşuyor; bu fakir de o gün takdimini yapıyor. Eliyle Ayasofya'yı gösteriyor 'Bir gün açılacak bir gün açılacak' diyor. Allah'a hamdolsun üstat ufku böyle açık bir insandı ve oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize açmak da bu fakire nasip oldu' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN