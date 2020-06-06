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Nazif Karaman A Haber'de Yılmaz Özdil ve Can Dündar'ın kaçak villalarının gerçeklerini anlattı | VİDEO

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Giriş: 06.06.2020 00:11
Güncelleme:06.06.2020 00:19
Sabah gazetesinden Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında Yılmaz Özdil ve FETÖ firarisi Can Dündar'ın kaçak villaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nazif Karaman, villalardaki kanunsuzlukların nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman, FETÖ firarisi Can Dündar ve Yılmaz Özdil'in kaçak villalarının tüm gerçeklerini A Haber canlı yayınında anla gözler önüne serdi.

ELEŞTİRDİĞİ İMAR AFFI'NI KULLANDI VE...

İşte Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya aldığı villanın gerçekleri. Milyonluk kaçak villasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Özdil, 'çevreci mi parselci mi?' ortaya çıktı.

Karaman, Yılmaz Özdil'in Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki villasının yapı ruhsatının dışına nasıl çıkıldığını anlatı.

İşte eleştirdiği imar affından yapı-konut belgesi alan Özdil'in villasının kaçak yapılarının gerçekleri.

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