NATO'ya üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye veto ederse ne olur?

NATO üyeliği çok aşamalı ve uzun bir süreç gerektiriyor. NATO'nun yeni üye kabul etmesi birçok aşamadan oluşan teknik ve yasal süreçlerin ardından mümkün oluyor. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak istiyor. Türkiye bu iki ülkenin üyeliğine PKK desteği nedeniyle karşı çıkıyor. Peki NATO üyelik süreci nasıl işliyor? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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