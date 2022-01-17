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NATO’nun son bir yılında neler değişti? NATO’nun geleceği nasıl şekillenecek?

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Giriş: 17.01.2022 14:57
NATO görevinin son döneminde olan Genel Sekreter Jens Stoltenberg geçtiğimiz aylarda ciddi sınavlar verdi. Bunların başında şüphesiz Rusya ile yaşanan gerilim, Avrupa Birliği'nin kendi ordusunu kurma fikri ve Afganistan'dan 20 yıl sonra çekilen NATO birlikleri geliyor. Peki NATO bu sınavı gerçekten atlatmayı başardı mı? İşte tüm detaylar…
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NATO’nun geleceği nasıl şekillenecek?
NATO’nun geleceği nasıl şekillenecek?
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