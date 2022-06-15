15 Haziran 2022, Çarşamba
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ciddiye almak zorundayız
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci tüm yönleriyle ciddi bir sınavdan geçerken Türkiye, bu iki devletin NATO'ya katılmasını şartlı bir şekilde "Terör örgütü PKK-PYD'ye desteğini çek" kartını oynayarak baskısını sürdürüyor. Bu bağlamda NATO'dan yeni bir açıklama daha geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" açıklamasını yaptı.