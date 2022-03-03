NATO Doğu Avrupa’ya genişler mi? Karadeniz’de jeopolitik güç paylaşımı mı yaşanıyor?

Kiev kuşatma altında siviller ise direniş gösteriyor. Harkov bombalanıyor, Herson düştü. Ukrayna topraklarında savaşın ateşi yükseliyor. Bugün ise Belarus sınırında müzakere görüşmeleri yapılacak. Ateşkes umudu taşınırken Rusya, gece kritik noktaları hedef aldı. Peki dünyanın güç haritası nasıl değişiyor? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen yıkıldı mı? Dünyanın merkez güçleri yeniden mi şekilleniyor? Batı-Rusya restleşmesi 3.dünya savaşı habercisi mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

Çoşkun Başbuğ'un öne çıkan açıklamaları:

"Burada Batı ile beraber okunması gereken bir Amerika tablosu var ortada. ABD'nin elindeki en büyük silah NATO. ABD bu kurum üzerinden ülkelere yayıldı ve siyaseten müdahaleler yapabildi.

NATO sayesinde ABD geniş coğrafya silah satabildi. Eğer NATO olmasaydı ABD ne Irak da ne de Afganistan bu kadar etkin bir konuma gelemezdi. NATO olmazsa olmaz ve muhakkak yaşamalı ve ayakta tutulmalı. NATO üzerinden ABD kontrol sağladı.

Avrupa'da bu duruma karşı kendi ordusunu kurmaya kalkıştı. ABD işte tekrar NATO'yu diriltmenin yollarını aradı. Tekrar bir Kızıl tehdit ve düşman yaratma dönemi başladı."