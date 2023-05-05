Nasıl oy kullanacağız? Mühür bulaşırsa ne olacak? Hangi oylar geçersiz sayılacak?

Sandık başına gitmeye yalnızca 9 gün kaldı. Hem cumhurbaşkanı hem milletvekillerinin seçileceği 14 Mayıs'ta doğru oy kullanmak büyük önem taşıyor. Peki hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? Sandık başında nelere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte yanıtlar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN