09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin'in cenazesi Adlı Tıp'tan çıkarıldı

Narin'in cenazesi Adlı Tıp'tan çıkarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2024 10:06
Narin Güran’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’ndan çıkarıldı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o anlarda detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adli tıp uzmanından A Haber’de çarpıcı sözler
Adli tıp uzmanından A Haber'de çarpıcı sözler
Narin’in cenazesi Adlı Tıp’tan çıkarıldı
Narin'in cenazesi Adlı Tıp'tan çıkarıldı
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Gürz-13 operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı
“Gürz-13” operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı
Narin Güran cinayetinde yeni detaylar
Narin Güran cinayetinde yeni detaylar
Tunceli şehitleri Elazığ’a uğurlandı
Tunceli şehitleri Elazığ'a uğurlandı
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
CHP’de yasak aşk skandalı
CHP'de yasak aşk skandalı
Narin cinayetindeki derin sır ne?
Narin cinayetindeki derin sır ne?
Narin’in otopsi raporu için kritik saatler!
Narin’in otopsi raporu için kritik saatler!
Diyarbakır Valisi: Narin çuvala konulup getirilmiş
Diyarbakır Valisi: Narin çuvala konulup getirilmiş
3 bölgede 16 terörist yok edildi
3 bölgede 16 terörist yok edildi
Daha Fazla Video Göster