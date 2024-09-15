15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin cinayetinin sırrı A Haber'de çözülüyor! Sırlar açığa çıkıyor

Narin cinayetinin sırrı A Haber'de çözülüyor! Sırlar açığa çıkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2024 17:52
Narin Güran cinayetinde şu ana kadar 11 kişi tutuklandı. Soruşturma sürüyor. A haber ekiplerinin Tavşantepe köyünde haber nöbeti sürüyor. Peki Narin Güran soruşturması ile ilgili yeni detaylar var mı? Sır perdesi nasıl aralanacak? A Haber muhabirleri Sinan Yılmaz, Mehmet Geçgel, Yüksek Akalan, Esra Arpa Diyarbakır'da tüm gelişmeleri olay yerinden aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin cinayetinin sırrı A Haber’de çözülüyor!
Narin cinayetinin sırrı A Haber'de çözülüyor!
A Haber Tavşantepe Köyü’nü havadan görüntüledi
A Haber Tavşantepe Köyü’nü havadan görüntüledi
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Patlamanın nedeni tahıl tozu mu?
Patlamanın nedeni tahıl tozu mu?
Olay yerinden canlı yayın
Olay yerinden canlı yayın
Narin cinayetinde yeni gözaltı!
Narin cinayetinde yeni gözaltı!
Narin’in annesinin çelişkili ifadeleri
Narin’in annesinin çelişkili ifadeleri
Adım adım cinayetin rotası
Adım adım cinayetin rotası
Aile neden cinayeti itiraf etmiyor?
Aile neden cinayeti itiraf etmiyor?
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Her ipucu değerlendiriliyor
Her ipucu değerlendiriliyor
2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Daha Fazla Video Göster