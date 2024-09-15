Narin cinayetinin sırrı A Haber'de çözülüyor! Sırlar açığa çıkıyor

Narin Güran cinayetinde şu ana kadar 11 kişi tutuklandı. Soruşturma sürüyor. A haber ekiplerinin Tavşantepe köyünde haber nöbeti sürüyor. Peki Narin Güran soruşturması ile ilgili yeni detaylar var mı? Sır perdesi nasıl aralanacak? A Haber muhabirleri Sinan Yılmaz, Mehmet Geçgel, Yüksek Akalan, Esra Arpa Diyarbakır'da tüm gelişmeleri olay yerinden aktardı.

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