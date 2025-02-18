Narin cinayetinden 2 yeni iddianame! 15 kişiye 5 yıla kadar hapis istemi

Narin Güran cinayeti ile ilgili iki ayrı yeni iddianame hazırlandı. 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti yenge Hediye Güran ve Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy hakkında ise tahliye kararı verdi.

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