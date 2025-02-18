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Narin cinayetinden 2 yeni iddianame! 15 kişiye 5 yıla kadar hapis istemi

Narin cinayetinden 2 yeni iddianame! 15 kişiye 5 yıla kadar hapis istemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 08:54
Narin Güran cinayeti ile ilgili iki ayrı yeni iddianame hazırlandı. 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti yenge Hediye Güran ve Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy hakkında ise tahliye kararı verdi.
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Narin cinayetinden 2 yeni iddianame! 15 kişiye 5 yıla kadar hapis istemi
Narin cinayetinden 2 yeni iddianame!
Narin cinayetinden 2 yeni iddianame!
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