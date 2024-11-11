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Narin cinayetinde mahkeme neden ek rapor izledi

Narin cinayetinde mahkeme neden ek rapor izledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.11.2024 17:05
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin'in katilinin kim olduğu halen ortaya çıkmazken olaydaki gizem her geçen gün artıyor. Duruşma 26 Aralık tarihine ertelenirken, baba Arif Güran katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu ısrarla ifade ediyor. Emekli Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayer de A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumlarken annenin samimiyetsiz bir şekilde rol yaptığını söylerken "Bu aile eğer katilin Nevzat olduğunu bilseydi o gece Nevzat'ı ailesiyle birlikte yakarlardı." dedi.
Narin cinayetinde mahkeme neden ek rapor izledi
Narin cinayetinde mahkeme neden ek rapor izledi
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