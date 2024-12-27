Narin cinayetinde kim kimi neyle suçladı?

Tutuklu olan sanıkların hiçbir şekilde suç üstlenmemesi ve davanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır Diyarbakır adliyesinden anlattı. Almaçayır, “Daha önce de birçok cinayet davası takip ettik ama Narin Güran cinayeti bir kısır döngüye dönüşmüş durumda. Bunun bir takım sebebi var cinayetin kimin ve neden işlediği bir türlü bulunamadı ancak savcılığın hazırlamış olduğu iddianamede toplanan deliller ortaya çıkan görüntüler savcılık tarafından incelendikten sonra bir mütalaa hazırlandı. Mütalaa şunu söylüyor, ”Niçin katledildiği tam tespit edilemese de tutuklu olan dört şüpheli bu olayın müşterek olarak işlemiştir” savcı da son mütalaasında böyle bir görüş belirtti. Mahkeme bu mütalaanın ardından sanıkların dinlenmesine geçti. Sanıkların önceden verdiği ifadelerle bugün verdiği ifade arasında hiçbir fark yok. Salim güren Enes Güran ve Yüksel Güran, Nevzat Bahtiyar’ı suçluyor. Nevzat Bahtiyar ise sadece amca Salim‘i suçluyor. “Suçumu kabul ediyorum ancak cinayeti ben işlemedim” diyor. Nevzat Bahtiyar Narin’i gömdükten hemen sonra gelip itiraf etseydi deliller kaybolmayacaktı ve kimin cinayeti işlediği neden cinayet işlendiği ortaya çıkacaktı. Anne Yüksel Güran yarın son savunmasını verecek bu konuyla ilgili ifade verecek mi merak konusu. Fakat ben yine aynı ifadeyi vereceğine kanaat getiriyorum. Bugün Enes Güran yaptığı savunmada cinayetlerin nevzat bahtiyar olduğunu savundu ve cinayeti kendisinin işlemediğine söyledi. Narin Güran’ın niçin ve kim tarafından katledildiğinin ortaya çıkarılması tüm kamuoyunun beklentileri arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

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