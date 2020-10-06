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Müzisyen Garo Mafyan A Haber’e konuştu: Bu coğrafyadaki herkes dosttu! Yanlışlar tekrarlanmamalı

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Giriş: 06.10.2020 16:42
Güncelleme:06.10.2020 16:46
Türkiye Ermenilerinden önemli bir isim müzisyen Garo Mafyan… Beste ve arenje çalışmalarıyla Türk müziğine çok önemli katkılarda bulundu. A Haber ekibi Garo Mafyan’ın İzmir’deki evine konuk oldu. Mafyan önemi açıklamalarda bulundu.  Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Türkiye Ermenilerinden önemli bir isim müzisyen Garo Mafyan… Beste ve arenje çalışmalarıyla Türk müziğine çok önemli katkılarda bulundu. A Haber ekibi Garo Mafyan'ın İzmir'deki evine konuk oldu. Mafyan önemi açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

O açıklamalardan satır başları;

BU COĞRAFYADAKİ HERKES DOSTTU

Bir de düşünün ki Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan yıllarca bu topraklarda dost olarak yaşamış. Ne olmuş da bu duruma gelinmiş? Ne bir Azeri insanının ne de bir Ermeni insanının hayatını kaybetmesinde değilim. Ben müzisyenim, sanatçıyım.

İnsanlar gerilim olunca hiçbir şeyin iyi olmadığını her şeyin insanlığın dışında olduğunu anlayabiliyor. Çok kişiler ölüyor, çok canlar gidiyor. Azerbaycan, Türkiye Ermenistan yıllarca bu topraklarda hepsi dost olarak yaşanmış. Ne olmuş da bu duruma gelinmiş?

YANLIŞLAR TEKRARLANMAMALI

Benim dedemin ya da dedemin babasının yaptığı herhangi bir şeyden ben sorumlu değilim. Ondan ders almak benim görevim. Ne yanlış yaptıysa o yanlışı bir daha yapmamak.

Son dakika: İşgalci Ermenistan cephede ağır kayıplar verdi! İlk kez A Haber görüntüledi! İşte Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı tanklar ve silahlar SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN CEPHEDE AĞIR KAYIPLAR VERDİ! İLK KEZ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE ERMENİ ASKERLERİNİN BIRAKIP KAÇTIĞI TANKLAR VE SİLAHLAR
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