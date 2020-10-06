Müzisyen Garo Mafyan A Haber’e konuştu: Bu coğrafyadaki herkes dosttu! Yanlışlar tekrarlanmamalı

Türkiye Ermenilerinden önemli bir isim müzisyen Garo Mafyan… Beste ve arenje çalışmalarıyla Türk müziğine çok önemli katkılarda bulundu. A Haber ekibi Garo Mafyan’ın İzmir’deki evine konuk oldu. Mafyan önemi açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Türkiye Ermenilerinden önemli bir isim müzisyen Garo Mafyan… Beste ve arenje çalışmalarıyla Türk müziğine çok önemli katkılarda bulundu. A Haber ekibi Garo Mafyan'ın İzmir'deki evine konuk oldu. Mafyan önemi açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

O açıklamalardan satır başları;

BU COĞRAFYADAKİ HERKES DOSTTU

Bir de düşünün ki Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan yıllarca bu topraklarda dost olarak yaşamış. Ne olmuş da bu duruma gelinmiş? Ne bir Azeri insanının ne de bir Ermeni insanının hayatını kaybetmesinde değilim. Ben müzisyenim, sanatçıyım.

İnsanlar gerilim olunca hiçbir şeyin iyi olmadığını her şeyin insanlığın dışında olduğunu anlayabiliyor. Çok kişiler ölüyor, çok canlar gidiyor. Azerbaycan, Türkiye Ermenistan yıllarca bu topraklarda hepsi dost olarak yaşanmış. Ne olmuş da bu duruma gelinmiş?

YANLIŞLAR TEKRARLANMAMALI

Benim dedemin ya da dedemin babasının yaptığı herhangi bir şeyden ben sorumlu değilim. Ondan ders almak benim görevim. Ne yanlış yaptıysa o yanlışı bir daha yapmamak.