Pasifik’ten Avrupa’ya güç savaşı: ABD hegemonyası çözülüyor mu?

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ABD merkezli küresel düzenin sorgulandığı yeni bir döneme girildiği değerlendiriliyor. A Haber’de konuşan Gazeteci Dr. Murat Özer ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Pasifik’ten Avrupa’ya uzanan Amerikan askeri varlığının tartışmaya açıldığını ifade etti. Uzmanlara göre Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler daha bağımsız politikalar geliştirme sürecine girerken, küresel güç dengeleri yeniden şekilleniyor.