Tarih ve doğanın buluştuğu nokta: İzmir'in gizli cenneti Yukarı Köy!

İzmir Nallıdere'de yer alan ve 180 yıllık köklü geçmişiyle zamana meydan okuyan Yukarı Köy, hem büyüleyici taş mimarisi hem de bozulmamış doğasıyla hafta sonlarının vazgeçilmez adresi haline geldi. Şehre bir adım mesafede olup bu denli sakin kalabilen nadir yerlerden biri olan Yukarı Köy, restorasyon çalışmalarıyla yenilenen 120 hanesi ve yerel halkın el emeğiyle sunduğu doğal lezzetlerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.