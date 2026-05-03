Kafkasya’da yeni jeopolitik dalga! Zengezur koridoru için tarihi dönüşüm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılması beklenirken, Kafkasya’da yeni bir jeopolitik süreç hız kazanıyor. Türkiye’nin Zengezur Koridoru üzerinden şekillenen bölgesel vizyonu, enerji güvenliği ve yeni ticaret hatlarıyla birlikte uluslararası gündemin merkezine yerleşmiş durumda. Zirvede ele alınacak başlıkların küresel dengeleri etkileyebileceği belirtilirken, Türkiye’nin kilit rolü dikkat çekiyor. A Haber’de yayımlanan özel dosyada, Erivan zirvesi öncesi sıcak bölgedeki son gelişmeler ve Zengezur Koridoru’nun stratejik boyutu detaylı şekilde ele alınıyor.