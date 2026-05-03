Gelenek ve teknoloji Tokat'ta buluştu

A Haber’in sevilen programı Şehre Yakın, bu hafta Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Ovayurt köyüne konuk oldu. Yaklaşık 100 haneli ve 500 nüfuslu bu kadim köyde, tarım ve hayvancılıkla harmanlanan hayatın tüm renkleri ekranlara taşındı. Murat Onur’un sunumuyla izleyiciyle buluşan programda, Selçuklu dönemine dayanan tarihi köklerden modern mısır ekimine, taş fırınlarda pişen geleneksel lezzetlerden doğal köy yaşamına kadar Ovayurt’un bereketli dünyası mercek altına alındı.